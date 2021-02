Cortina: anche domani niente gare, slitta combinata uomini

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Anche domani niente gare ai mondiali di sci di Cortina: dopo gli annullamenti della combinata donne ieri e del superg femminile di oggi, cambia ancora il programma della rassegna iridata. La combinata maschile in programma domani è posticipata a lunedì 15. Il programma dei mondiali, a causa delle condizioni meteo non favorevoli - oggi per colpa della nebbia - subisce così ulteriori modifiche.

Giovedì 11 sono previsti il SuperG donne (10.45) e il SuperG uomini (13); venerdì le prove di discesa maschile e femminile; sabato la discesa femminile e prova maschile; domenica la discesa maschile; lunedì 15 le due combinate, maschile e femminile. (ANSA).