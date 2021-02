Cortina, previsore meteo mondiali è docente Unicam

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 08 FEB - E' un docente dell'Università di Camerino, della Sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie, il 'previsore' meteo dei Campionati Mondiali di sci in programma a Cortina fino al 21 febbraio. "Il ruolo del meteorologo in ambiente montano e innevato - sottolinea il prof. Massimiliano Fazzini - è di fondamentale importanza: ho il compito di consigliare e di caratterizzare le scelte della Federazione Internazionale di Sci e della Fondazione Cortina 2021 relativamente alla corretta gestione delle competizioni. La previsione alla scala puntuale è molto complessa in area montana, quindi oltre a beneficiare degli output dei modelli fisico-matematici e della previsione di nowcasting attraverso l'utilizzo delle animazioni satellitari e dei radar meteorologici, è necessaria un'osservazione costante dei dati provenienti dalle stazioni meteorologiche esistenti nell'immediato intorno dei tracciati di gara e dell'ambiente fisico del cielo".

"Il ruolo di previsore meteo - prosegue Fazzini - non è temporalmente limitato al periodo delle competizioni, ma comprende una lunga fase di preparazione dei tracciati-produzione di neve tecnica cercando di 'sprecare' meno acqua possibile, successive operazioni di ottimizzazione del manto nevoso secondo i rigidi standard imposti dalla FIS. A monte di tali attività si pone lo studio meteoclimatologico e nivometrico propedeutico anche alla selezione di Cortina come località per i Mondiali 2021". Fazzini, specializzato in climatologia, meteorologia di montagna e nivologia, è previsore delle gare di Coppa del Mondo di Sci alpino dal 2013 e ha partecipato ai gruppi di previsori e rilevatori dei Campionati del Mondo di Sci nordico Fiemme 2003 e 2013. (ANSA).