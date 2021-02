Covid: Veneto, 290 nuovi contagi e 10 morti

(ANSA) - VENEZIA, 07 FEB - La settimana in Veneto si chiude con 290 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei malati a 316.836. I decessi in più sono 10, pari ad un totale di 9.281 morti dall'inizio della pandemia. Prosegue invece la discesa dei dati clinici, con 1.642 ricoverati nei reparti non critici. Le terapie intensive calano sotto quota 190, con 189 pazienti Covid. (ANSA).