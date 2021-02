Cortina: sindaco "su di noi l'attenzione del mondo"

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 07 FEB - Con l'inaugurazione dei Mondiali di sci 2021 per il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina "si scrive una nuova pagina nella storia della città dolomitica, che ha addosso l'attenzione del mondo".

I Giochi Olimpici del 1956, ricorda, "rappresentavano il sogno dell'Italia della ricostruzione, dopo il conflitto bellico; i Mondiali 2021 sono la storia dell'Italia della ripartenza, il primo evento sportivo mondiale in questa era pandemica". Per il sindaco Cortina "oggi incorona i campioni e le campionesse sul tetto del mondo dello sci alpino; domani realizzerà il sogno a cinque cerchi con la trionfale assegnazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026".

Due grandi eventi sportivi "occasione di rilancio economico e di sviluppo sostenibile, per il territorio, in termini di riqualificazione delle strutture e dei servizi, puntando all'avanguardia e a duraturi effetti di legacy, di cui beneficeranno innanzi tutto i giovani e le generazioni del domani". Tutto ciò non sarebbe stato possibile, conclude, "senza la capacità di fare sistema e un grande lavoro di squadra".

(ANSA).