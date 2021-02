Dolomiti Unesco, 'front office' a Casa Cantoniera Cortina

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 06 FEB - È stato sottoscritto il 6 febbraio da Andrea Gemme, presidente di Anas e commissario alla viabilità per i Mondiali di Sci Cortina 2021, e dal sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, un protocollo d'intesa decennale per la riqualificazione e il riutilizzo della Casa Cantoniera Anas di Acquabona.

Lo stabile della frazione di Cortina d'Ampezzo lungo la SS51 di Alemagna è stato destinato alla Fondazione Dolomiti Unesco per ospitare una struttura ricettiva e informativa. Un front office per fornire servizi all'utenza stradale in vista dei grandi eventi sportivi che interesseranno, nei prossimi anni, Cortina d'Ampezzo e le Dolomiti.

"Questa operazione - spiega Gemme - si inserisce nel quadro della valorizzazione, della riqualificazione, dell'accessibilità e della fruizione degli immobili di proprietà Anas. Le case cantoniere rappresentano un patrimonio sociale ed economico di grande importanza per il nostro Paese e attraverso iniziative di riconversione, quale quella firmata oggi, costituiscono un fattore di crescita per le attività culturali, l'economia e l'occupazione dei territori dove sono ubicate. A Cortina l'altra casa cantoniera, 'Bigontina', durante i Mondiali ospita la Control Room della Smart Road Anas".

La Casa Cantoniera di Acquabona, oltre agli uffici Unesco, ospiterà uffici dell'Anas per le attività connesse al progetto Smart Road. (ANSA).