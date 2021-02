Covid: Veneto, +668 contagi e 25 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 05 FEB - Il Veneto registra 668 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia che raggiunge quota 315.509. Frena rispetto ai giorni scorsi il numero dei decessi: sono 25 in più rispetto a ieri, per numero complessivo di 9.190 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Prosegue la discesa dei dati clinici: nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverati 1.746 malati Covid (-21), mentre 210 (-1) sono i pazienti nelle terapie intensive. (ANSA).