Cortina: -2; Bassino "in forma, le aspettative sono alte"

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Sono abbastanza serena, ho sempre pensato che a un evento bisogna arrivare preparati. Ci arrivo pronta quest'anno, mi godrò le gare e darò il massimo. Le aspettative sono alte, sto sciando bene e sono in forma: spero di raccogliere qualcosa di importante". Marta Bassino è pronta per i Mondiali di Cortina, al via lunedì con la combinata, in cui l'azzurra (grande protagonista in coppa del mondo) è sicuramente tra le più attese. "Sono contenta di cominciare con la combinata - ha spiegato l'azzurra a Sky Sport -. Il giorno dopo ci sarà il SuperG, quindi sarà una buona prova per martedì.

Stiamo facendo un po' di slalom, perché durante l'anno è difficile fare tutte le discipline". Quattro le vittorie nella stagione per la campionessa piemontese, che spiega la pista Olympia delle Tofane di Cortina: "Il pendio è leggermente più semplice delle altre di Coppa del mondo, ma la differenza la fa la neve. Non ho mai fatto giganti di Coppa del mondo, sarà una gara lunga dove bisognerà spingere il più possibile". (ANSA).