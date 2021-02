Campioni di domani, nuovo talent sugli sci da Cortina 2021

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Ventiquattro ragazzi di sedici anni dagli sci club di tutta Italia. La montagna, "che è sempre maestra di vita". E lo sport, "fondamentale, soprattutto in questo momento in cui i giovani hanno perso così tanto della vita sociale". Mentre si scaldano i cancelletti dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 (e alla vigilia della riapertura ufficiale delle piste per le regioni gialle), debutta su Rai2 "Campioni d'Italia", nuovo talent sportivo condotto da Massimiliano Ossini con Lino Zani, già coppia per "Linea Bianca", in onda dall'8 al 19 febbraio alle 17.30.

Prodotto da Afk Unscripted, con il sostegno di Fondazione Cortina 2021 e l'Istituto per il Credito Sportivo, sotto l'egida della Fisi, il talent si svolge proprio sulle nevi ampezzane, per raccontare il volto "bello" dello sport, quello fatto di sana competizione, sogni, sacrifici.

"Protagonisti - racconta Ossini all'ANSA - sono 12 ragazze e 12 ragazzi, che seguiremo dalla sveglia alle sei di mattina, attraverso gli allenamenti, i compiti da fare, la gara del Gigante del pomeriggio, i commenti post competizione e le sensazioni della pista, i momenti di relax. Per loro avremo anche un quiz con i nostri giudici Wendy Siorpaes e Kristian Ghedina. Vedremo la loro grinta, quanto imparano in fretta, la voglia di farcela". E anche se ogni giorno qualcuno uscirà dalla corsa alla finale, "questi ragazzi impareranno soprattutto come si vinca non solo salendo sul podio, ma realizzando la miglior gara per se stessi". Il primo classificato avrà il grande onore di aprire il 20 febbraio la finale del Gigante dei Mondiali di Cortina. (ANSA).