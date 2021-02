Cortina:-3, aree riscaldamento atleti a cancelletti partenza

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Ai Mondiali di sci di Cortina per la prima volta nella storia di questa competizione verranno allestite delle aree di allenamento in quota, nei pressi dei cancelletti di partenza, per il riscaldamento pre-gara.

L'iniziativa è di Technogym, azienda supporter dei Campionati del Mondo di sci alpino in programma dal 7 al 21 febbraio 2021.

Nell'ambito di tali aree Technogym metterà a disposizione la nuova Technogym Bench, la panca multifunzionale per l'allenamento total body, e dei set completi di Technogym Tools, che comprendono numerosi accessori come elastici, corda e tappetino.

Durante i Mondiali, campioni provenienti da 70 paesi si sfideranno per 13 titoli nelle varie specialità. A loro la Technogym metterà a disposizione vari prodotti di allenamento innovativi. (ANSA).