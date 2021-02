Carnevale Venezia: niente piazza, festa va in scena sul web

(ANSA) - VENEZIA, 04 FEB - Niente festa di Piazza quest'anno per il Carnevale di Venezia, a causa delle norme anti-Covid, ma sarà la kermesse delle maschere e del divertimento ad 'entrare' nelle case, attraverso il web.

Il calendario di testimonianze, filmati ed appuntanti virtuali dedicati alla storia e alle tradizioni del Carnevale veneziano è pronto al via. dalla sfilata delle 'dodici Marie' al Volo dell'Angelo, dalle maschere più famose ai costumi e ai travestimenti, dal teatro alla trasgressione Venezia proporrà una serie di appuntamenti in streaming che, dal 6 al 7 febbraio, e poi dall'11 al 16 febbraio - dalle ore 17, per circa un'ora e mezza - porterà divertimento, improvvisazioni, travestimenti, e musica trasmessi da Ca' Vendramin Calergi, il palazzo affacciato sul Canale Grande sede del Casinò di Venezia. Una carrellata di interviste, curiosità e racconti sul Carnevale presente e passato verrà trasmessa in diretta sul sito del Carnevale e sui suoi canali social.

Ogni giorno durante le puntate, e poi sui social, l'approfondimento Storie di Carnevale permetterà di scoprire, attraverso 40 brevi video, i protagonisti del Carnevale: artisti, artigiani, costumisti, e assieme ad essi i luoghi del Carnevale, dai musei ai teatri, dagli atelier ai laboratori di maschere, dagli esercizi commerciali ai ristoranti, ai 'bàcari' (osterie), alle pasticcerie e ai caffè dove si apprezzano le golosità tipiche di questo periodo. (ANSA).