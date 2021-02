Musei: a Venezia riaprono Palazzo Ducale e Museo Correr

(ANSA) - VENEZIA, 03 FEB - Palazzo Ducale e il Museo Correr, a Venezia, riaprono per quattro giorni - 11, 12, 15 e 16 febbraio - in coincidenza con il Carnevale, quest'anno digitale, dopo mesi di chiusura a causa della pandemia.

Un'apertura che di fatto supera la decisione presa nelle settimane scorse dal CdA della Fondazione Musei Civici, riguardo alla chiusura fino ad aprile di tutte le 11 sedi museali comunali. L'appuntamento dei quattro giorni, con ingressi contingentati e in sicurezza, è stato pensato - rileva una nota - per offrire, a quanti in Veneto da tempo aspettano e chiedono di tornare a visitarli, la possibilità di incontrare nuovamente la bellezza di Venezia custodita in questi straordinari luoghi d'arte".

A marzo, oltre che per i musei dell'area marciana, sono previste altre aperture per Ca' Pesaro, Museo del Vetro, Palazzo Mocenigo e Museo di Storia Naturale, con orari e giorni da definire sulla base del prossimo Dpcm riguardante la pandemia.

Per visitare il Museo del Settecento Veneziano di Ca' Rezzonico e Palazzo Fortuny, invece, si dovranno aspettare alcuni mesi dati i lavori in corso di riqualificazione e restauro iniziati durante la pandemia.

; Sempre l'11 febbraio, dopo quasi cento giorni di chiusura, riapre anche la Fondazione Peggy Guggenheim - tutti i giovedì e venerdì - con ingressi su prenotazione. Tra le varie riaperture di questi giorni, il 9 febbraio riapre anche l'attività espositiva, su prenotazione, della Fondazione Querini Stampalia.

