Covid: Veneto; +629 contagi e 57 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 03 FEB - Sono 629 i nuovi contagi Covid e 57 i decessi nelle ultime 24 in Veneto. Lo riferisce il bollettino della Regione. Per i nuovi positivi si tratta di un lieve rialzo dei casi rispetto a ieri (erano +621). Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia si aggiorna così a 313.945, quello delle vittime a 9.103. Tra i numeri positivi, la continua discesa dei dati clinici: nei reparti non critici sono ricoverati oggi 1.858 malati Covid (-48), nelle terapie intensive 211 (-11) (ANSA).