Mostre: il "potere" attraverso bastoni civiltà Oceania

(ANSA) - VENEZIA, 02 FEB - La rappresentazione del "potere" nelle civiltà oceaniche attraverso 150 bastoni del comando realizzati nel XVIII e XIX secolo. "Power & Prestige. L'arte dei bastoni del potere in Oceania" è il titolo della mostra, con opere grandi dai 40 centimetri ad oltre due metri, in programma a Venezia dal 15 ottobre, promossa dalla Fondazione Giancarlo Ligabue, in partnership con il Musue du quai Branly - Jacques Chirac di Parigi, sede successiva dell'esposizione.

Considerati a lungo solo armi usate da tribù "selvagge" e relegati a un ruolo minore, i bastoni del 'potere' sono in realtà un'espressione complessa dell'arte oceanica, oggetti centrali nello scambio e nelle cerimonie.

La mostra è il primo appuntamento del ciclo di nuovi eventi in programma per il prossimo triennio ad opera della Fondazione Ligabue, fondata 5 anni fa e con all'attivo 4 mostre che hanno richiamato 250mila visitatori. Appuntamenti con i quali la fondazione veneziana vuole investigare, attraverso un rapporto sempre più stretto con musei ed istituzioni italiani ed internazionali, il campo delle civiltà e delle culture diverse da quelle occidentali, in gran parte scomparse, per interrogare sui tanti fronti del sapere e dell'umanità, della scienza e dell'arte.

L'esposizione, che vede anche la collaborazione del British Museum che ha concesso alcuni prestiti definiti "importantissimi", è curata da Steve Hooper e presenterà manufatti provenienti da collezioni del Regno Unito ed europee, tra cui una decina di oggetti appartenenti alla stessa collezione veneziana. (ANSA).