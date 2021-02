ANSA-IL-PUNTO/COVID: Zaia, Veneto cerca vaccini su mercato

(ANSA) - VENEZIA, 02 FEB - Contagi in progressivo calo, così come i ricoveri, ma ancora un alto numero di vittime per il Covid in Veneto, che adesso concentra i propri sforzi nell'attacco al virus, con i vaccini, cercando di recuperare le dosi promesse, e non confermate, da Pfizer e Moderna. "Ci stiamo muovendo per vedere se sul mercato possiamo trovare altri vaccini" ha detto oggi il Presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando di ritenere la cosa "legittima" se fatta nel rispetto delle regole. "E' altrettanto legittimo - ha aggiunto - cominciare a ragionare sui comparti 'covid free': noi dobbiamo essere i primi con le nostre imprese". Pronta è stata la risposta degli imprenditori: le aziende venete aderenti a Confindustria - ha annunciato il presidente Enrico Carraro - si offrono di far vaccinare i propri dipendenti, attraverso il medico competente, all'interno dei propri spazi, in locali riservati e idonei allo scopo, nel rispetto del Piano di vaccinazioni regionale che dà priorità alle categorie più esposte e deboli.

Sulle difficoltà per l'Italia nel reperimento delle dosi già acquista, Zaia ha sottolineato che "è inverosimile che ci sia un monopolio mummificato dei vaccini: il mondo è più fluido rispetto a come lo stiamo vivendo noi". In Veneto sono 188.427 le dosi vaccinali anti-Covid somministrate finora; le persone che hanno già completato il ciclo di profilassi sono 74.468.

I dati del virus confermano intanto l'abbassamento della curva rispetto a dicembre: sono 621 i nuovi contagi Covid e 76 i decessi nelle ultime 24 in regione. Il report odierno mostra un lieve rialzo dei nuovi postivi rispetto a ieri (erano +510). Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia si aggiorna a 313.316, quello delle vittime a 9.046. Zaia ha precisato che l'incidenza dei contagi sul totale dei tamponi è pari all'1,58%.

Continua discesa dei dati clinici: nei reparti non critici sono ricoverati oggi 1.906 malati Covid (-57), nelle terapie intensive 222 (-15). (ANSA).