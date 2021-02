A Verona riapre al pubblico la Casa di Giulietta

(ANSA) - VERONA, 02 FEB - Da oggi a Verona, con la riapertura dei musei civici, torna accessibile al pubblico anche la "Casa di Giulietta". Il cortile con il celebre balcone dell'eroina di Shakeaspeare, meta di tanti turisti e di coppie di innamorati, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 17.00, mentre nel fine settimana resterà chiuso, in osservanza alle disposizioni del Dpcm previste per la zona gialla.

Grazie al contributo dell'imprenditore veronese Giuseppe Manni, già presidente degli Amici dei Musei Civici, l'opera di Pietro Roi 'Giulietta' è entrata a far parte delle collezioni Civiche e con la riapertura dei musei può essere ammirata dal pubblico nella sua esposizione permanente alla Casa di Giulietta.

E in attesa del ritorno dei turisti a Verona, al Museo di Castelvecchio sono esposte nuove opere, tra le quali il Polittico detto di San Luca, capolavoro rinascimentale di intagliatore veronese, acquisito nell'estate del 2020 dal Mibact e assegnato ai Musei Civici veronesi per la sua esposizione. Per lavori, restano invece temporaneamente inaccessibili al pubblico l'Anfiteatro dell'Arena, il Museo Archeologico al Teatro Romano e il Museo Maffeiano. (ANSA).