Cortina: -6; A.Benetton a Goggia,azzurri gareggeranno per te

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 01 FEB - "È difficile trovare le parole di fronte a tanta sfortuna... Che tornerai più forte di prima lo sanno tutti, che sarebbe stato il tuo Mondiale pure.

#forzasofi, gli azzurri e le azzurre gareggeranno anche per te".

Così Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021, sul suo profilo Instagram per far arrivare a Sofia Goggia, 'Ambassador' dei Campionati del Mondo di Sci alpino 2021, la vicinanza e il sostegno suo personale e del Comitato organizzatore dei Mondiali che si inaugurano domenica il 7 febbraio a Cortina d'Ampezzo. (ANSA).