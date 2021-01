Cortina 2021: -8; macchina organizzativa a pieno regime

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 30 GEN - E' frenetico il lavoro degli organizzatori dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. L'attività ferve in tutti i settori della macchina organizzativa. Si stanno perfezionando gli ultimi dettagli di allestimento delle piste, a poco più di una settimana dalla prima gara in calendario, la combinata alpina femminile, di lunedì 8 febbraio, sulla pista Olympia delle Tofane.

L'austriaco Hannes Trinkl, ex campione del Wunderteam biancorosso, oggi delegato della Federazione internazionale sci, si è complimentato per il lavoro svolto sulla pista, trattata con l'acqua sino in profondità, per indurire il manto nevoso. Si lavora allo stesso modo sulla nuova Vertigine, il tracciato realizzato nel 2019, che unisce alcune piste storiche della Tofana, dal Canalone alla Vertigine Bianca; ospiterà le gare veloci maschili.

Si opera alle Cinque Torri, sulla nuova pista intitolata a Lino Lacedelli, il conquistatore del K2, nel 1954: è il primo tracciato agonistico pubblico, riservato agli allenamenti dei ragazzi degli sci club. Per i Mondiali accoglierà le selezioni degli sciatori delle nazioni con minore tradizione, per verificare la loro idoneità ad affrontare le piste della Tofana, ben più impegnative.

E' stato precluso ai veicoli il piazzale della vecchia stazione ferroviaria, nel centro di Cortina, che domenica 7 febbraio, alle 18, accoglierà la cerimonia di apertura dei Mondiali. L'appuntamento sarà in forma ridotta, prettamente televisiva, per un'ora e un quarto di spettacolo, perché non sarà possibile portare in piazza gli atleti delle 70 nazioni che partecipano ai Mondiali, a causa delle rigide disposizioni di sicurezza sanitaria. Non ci sarà dunque la sfilata delle squadre, con i portabandiera. (ANSA).