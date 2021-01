Ruba cioccolata per nipoti,Cc 'salvano' nonno e pagano conto

(ANSA) - VENEZIA, 29 GEN - Una pattuglia di Carabinieri dal cuore generoso ha scelto di 'graziare' un nonno che aveva ammesso d'aver rubato della cioccolata al supermercato, per darla ai nipoti che uscivano da scuola. Hanno evitato di procedere alla denuncia, pagando loro il conto della merce poi lasciata all'anziano. Il fatto è avvenuto in un discount di Mirano (Venezia). Il nonno era stato pizzicato dalla vigilanza mentre tentava di oltrepassare le casse, dopo aver messo nelle tasche alcune barrette di cioccolato. Costernato, ha confessato che non aveva soldi, ma che voleva portare un piccolo regalo ai nipotini. Giunti sul posto i Carabinieri hanno soppesato il lato umano della vicenda e, considerando che i responsabili del supermercato non volevano presentare denuncia,- si sono limitati a richiamare l'anziano sulla gravità del gesto. Poi hanno voluto pagare di tasca propria i dolciumi destinati ai nipoti dell'uomo. (ANSA).