Online nuovo sito Osservatorio Turismo Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 29 GEN - Con i dati del turismo di ieri e di oggi sarà possibile produrre le previsioni del domani in tempo reale, e quindi fare programmazione turistica mirata. E' online da oggi il nuovo sito dell'Osservatorio Turismo Regionale Federale (www.osservatorioturismoveneto.it) Il progetto è stato presentato questa mattina da Federico Caner, assessore regionale al Turismo, Mario Pozza, presidente Unioncamere Veneto, Stefano Landi dell'Osservatorio Turistico Regionale Federato Veneto.

La piattaforma, accessibile a tutti, raggruppa analisi e dati relativi al Veneto e alle sue destinazioni, quindi consente di approfondire i flussi, informazioni e analisi economiche, scenari e proiezioni di mercato, costi e benefici di interventi promozionali sui mercati tradizionali e nuovi. L'Osservatorio Turistico Regionale Veneto Federato è infatti il sistema condiviso di informazioni e monitoraggio che consente di approfondire la conoscenza di fenomeni turistici sulla base dell'analisi di dati e informazioni attendibili e selezionate.

La piattaforma ora online è uno strumento di facile accesso, aggiornata continuamente, vi sono grafici dinamici e interattivi. Ha tre aree principali: una di notizie, una documentale e una di dati e indicatori dinamici. L'area delle notizie sarà sempre aggiornata sulle news più importanti sul Veneto e sul turismo internazionale, l'area documentale vede le pubblicazioni prodotte dall'ufficio statistica della Regione Veneto e le analisi con i report relativi al Veneto. Si potranno vedere le presenze turistiche mese per mese, anche attraverso grafici, e l'andamento l'andamento dei pernottamenti turistici con informazioni relative ai turisti, come ad esempio il paese di provenienza. (ANSA).