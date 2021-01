Frode fiscale: sequestri Finanza per 16 mln euro,46 indagati

(ANSA) - VENEZIA, 29 GEN - Sequestri di immobili e beni per 16 milioni di euro e 46 indagati: è il bilancio di un'operazione condotta da stamane dalla Guardia di finanza in varie regioni su disposizione della Procura di Venezia. L'inchiesta riguarda una sofistica frode fiscale e contributiva legata a società che operavano nel settore del montaggio di mobili e arredi per uffici e installazione di stand fieristici. (ANSA).