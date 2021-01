Covid: Veneto, +985 contagi e 53 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 29 GEN - Sono 985 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 53 i decessi. Dati che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 310.894 e quello dei morti a 8.862. Lo riferisce il bollettino della Regioni. Il numero dei nuovi positivi è tornato a salire rispetto al report di ieri (erano 572).

Permane il trend in discesa negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 2.022 (-64), quelli nelle terapie intensive 278 (-5). (ANSA).