Scuola: Zaia, in Veneto riapre il primo febbraio al 50%

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - "Lunedì riapriamo le scuole. E' partita la lettera per aprire per tre settimane al 50%". Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. "Spero - ha aggiunto - che non ci sia ancora qualcuno che ha da ridire, è previsto dalla legge. Spero anche che si rispetti il diritto di non chi può andare in presenza, non di chi non vuole". Dopo la riapertura dal primo febbraio "non si chiude più, come previsto dal Tavolo dei Prefetti, e dopo tre settimane si va al 75%, ovviamente se non cambia lo scenario epidemiologico" ha concluso Zaia. (ANSA).