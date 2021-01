Fenice: 25 anni dopo il rogo,concerto Banda Vigili Fuoco

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - A 25 anni dall'incendio che il 29 gennaio del 1996 distrusse il Teatro della Fenice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che di quell'evento fu il protagonista assoluto ritorna in Teatro portando, questa volta, la musica interpretata dalla sua Banda. "Venticinque anni fa Venezia vide bruciare uno dei suoi simboli - spiega il sindaco Luigi Brugnaro -, teatro dall'acustica straordinaria e protagonista da sempre della vita operistica, musicale e culturale non solo della Città ma anche del Paese e dell'Europa.

La Fenice è uno 'stato d'animo', un' emozione che esce da quelle mura e pervade tutto il territorio metropolitano".

"Con un programma che spazia da Verdi, Puccini, Gerswhin e Morricone - commenta il sovrintendente Fortunato Ortombina - si ricorderà quella notte quando i Vigili del Fuoco salvarono dalle fiamme la città. Sia questo concerto il segno della rinascita, non solo per noi del mondo dello spettacolo insieme ai nostri spettatori, ma per tutti, poiché per tutti sono la musica e la Fenice". (ANSA).