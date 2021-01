Cinema: Cortinametraggio, 16/a edizione con sezione su sport

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 26 GEN - Il festival Cortinametraggio, diretto da Maddalena Mayneri, annuncia le nuove date dal 22 al 28 marzo 2021 per venire incontro alle esigenze dei partner coinvolti e alla disponibilità dell'Associazione Albergatori Cortina, in un periodo complesso e legato alle restrizioni dettate dalla pandemia da Covid-19.

Volto della 16/a edizione del festival è la giovanissima attrice Jenny De Nucci, protagonista della locandina realizzata da Henry Secchiaroli. Oltre a Cortina, la troveremo nella sesta stagione della fiction "Un passo dal cielo", una produzione Lux Vide e Rai Fiction prossimamente su Rai1.

Il festival, che vuole portare gli ospiti in presenza, avrà eventi e iniziative tra cui l'asestimento di un set cinematografico a cielo aperto, dando vita alla prima edizione delle "Cortiadi-Winter Sport Short" dirette da Enrico Protti, una "gara sportiva" fra cortisti che hanno partecipato alle ultime edizioni del festival, in collaborazione e con il patrocinio della Federation Internationale Cinema Television Sportifs (Ficts), riconosciuta dal Cio.

Due i progetti finalisti che dovranno essere realizzati nella settimana del festival e saranno premiati nella serata finale.

In "Stone Heart" di Federica D'Ignoti, la protagonista fa la cameriera all'Hotel de La Poste, e nasconde un passato da campionessa di curling. L'idea di "Tre Secondi" di Matteo Nicoletta, parte dall'assunto "Spesso non è come sembra" e si incentra sulla figura del campione di sci Kristian Ghedina in un divertente scambio di ruoli e persone con inaspettati colpi di scena.

La deadline per l'iscrizione alla storica sezione Cortometraggi, diretta da Niccolò Gentili, è il 5 febbraio 2021.

