Verona: Juric soddisfatto "E' stata dura ma abbiamo meritato

È felice Ivan Juric per il 'suo' Verona. "Non è stato facile ribaltare questa partita dopo l'incidente iniziale. È stata dura, abbiamo pagato l'errore, ma poi abbiamo meritato. Una grande prestazione in tutti i sensi.

Da un mese a questa parte stiamo recuperano giocatori e questo ci permette di allenarci con continuità, migliorando".

"Altissimo livello per 75' oggi - precisa -. Questo è un campionato difficile, duro, dove se non sei sempre al massimo rischi. Europa League? 30 punti sono tanti, ma dobbiamo pensare di partita in partita, cercando di fare più punti possibile. Il Napoli? È una grandissima squadra, nel secondo tempo loro erano più stanchi, però oggi grande merito va dato ai miei ragazzi".

