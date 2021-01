Vaccini: Zaia, importante è non fermare campagna

(ANSA) - VENEZIA, 23 GEN - "Ho sottolineato l'importanza di non arrestare la campagna vaccinale e ho chiesto che, qualora vi sia un via libera di Ema ai vaccini russo o cinese, ci sia un pronunciamento perchè si possa ricorrere anche a questa soluzione". Lo dice Luca Zaia, dopo la riunione delle Regioni con il commissario Arcuri sui vaccini. "Una riunione intensa, in una giornata non facile, contraddistinta - spiega - dalla notizia della conferma di Astrazeneca sulla riduzione della fornitura di dosi. Siamo rimasti d'accordo col commissario Arcuri che lunedì ci invierà un quadro sinottico delle ipotetiche forniture di Moderna, Astrazeneca e Pfizer per là prossime quattro settimane". (ANSA).