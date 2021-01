Maltempo: neve blocca Dobbiaco-Cortina sugli sci e Ss-51

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - L'annunciata maxi nevicata sulle Dolomiti non causa solo problemi alla viabilità, ma anche agli appassionati dello sci di fondo. La statale dell'Alemagna risulta attualmente chiusa per motivi di sicurezza, ma anche la granfondo Dobbiaco-Cortina, in programma questa mattina sul tracciato parallelo alla statale è stata annullata.

Tanti i disagi provocati da questa abbondante perturbazione, che ha costretto il comitato organizzatore ad annullare la gara prevista per oggi, sabato 23 gennaio 2021, relativa alla 42 km in tecnica classica riservata agli atleti di interesse nazionale. Una cancellazione dovuta alla chiusura della strada che da Dobbiaco porta a Cortina e soprattutto per l'alto indice di pericolo valanghe che potrebbero verificarsi sul percorso. Il comitato organizzatore si impegna nel fare tutto il possibile per permettere ai concorrenti della gara odierna di prendere il via alla gara in tecnica classica di domani.

Come informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin nelle scorse ore sono caditi tra i 15 e 40 cm di neve, nella zona di San Candido mischiata alla pioggia. Nel corso della giornata le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare. (ANSA).