Antico libro di poesie veneziane restituito ad Archiginnasio

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - Un volume del 1881 intitolato 'Poesie Veneziane de Canocia', scritto dal poeta Giovanni Battista Olivo, è stato recuperato dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine e restituito alla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna. Il manoscritto dell'autore veneziano, noto con lo pseudonimo 'Canocia', non risultava censito nei cataloghi dell'ente bolognese ed è stato scoperto dai militari che, nel 2019 da un monitoraggio sul web, ne avevano scoperto l'annuncio di vendita e, dopo accertamenti, lo hanno trovato in una casa d'aste di Padova.

Il prezioso testo era stato venduto da un privato nell'ambito di un acquisto che comprendeva, in tutto, cento volumi. Sul frontespizio erano riportati due timbri che facevano riferimento alla Biblioteca popolare e Comunale di Bologna. La rarità del libro è stata anche accertata dall'Istituto centrale per il catalogo unico del Ministero per i beni e le attività culturali.

I Carabinieri hanno informato la Procura di Padova che ha disposto il sequestro delle 'Poesie Veneziane de Canocia', i proprietari sono stati ritenuti in buona fede perché convinti che facesse parte di alcuni manoscritti scartati da una biblioteca. (ANSA).