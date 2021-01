Vaccini: Zaia, abbiamo le dosi per fare i richiami

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - "Per la prossima settimana abbiamo i vaccini per fare tutti i richiami previsti". Lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia. "Sembra che dalla prossima settimana si riparta con la quota di vaccini prevista - aggiunge - quindi dovremmo ripartire in quota, partendo dagli over 75".

All'esterno della sede della Protezione Civile, dove è in corso la conferenza stampa del governatore, è in corso una manifestazione di genitori di ragazzi delle superiori per i quali non sarà previsto il rientro in aula prima di febbraio.

"Noi non ce l'abbiamo con le scuole - ribadisce -. Siamo chiamati ad applicare piani di sanità pubblica". (ANSA).