Vaccino: in Veneto somministrate 113.505 dosi

(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - Sono 113.505 le dosi di vaccino somministrate a oggi in Veneto. Il dato, aggiornato alle ore 18.30, è stato diffuso dalla Regione ed è suscettibile di ulteriori variazioni in serata.

La campagna vaccinale sconta, come noto, la riduzione drastica delle forniture da parte di Pfizer-Biontech del 53% a partire dal 20 gennaio; dal 18 gennaio è stato somministrato anche il vaccino Moderna. Sono 3.441 le persone che hanno ricevuto il richiamo dopo la prima dose.

Per quanto riguarda le età, i dati del Veneto evidenziano una maggiore attenzione alle fasce più avanzate: la popolazione 'over 70' è stata vaccinata per il 17,1%, rispetto al dato nazionale del 12,1%. La profilassi per gli operatori sanitari ha toccato il 68,3% (60,5% media nazionale) mentre per gli ospiti delle strutture socio-sanitarie la percentuale è del 18,2% (8,3% nazionale). (ANSA).