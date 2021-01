Covid stermina famiglia,dopo figlio e madre muore papà

(ANSA) - VENEZIA, 19 GEN - Un'intera famiglia di 3 persone è stata portata via dal Covid in meno di 20 giorni. Risiedevano a Mira, nel veneziano. Dopo la scomparsa del 42enne Ivan Busso, l'1 gennaio scorso, e la morte della mamma di questi, la 65enne Gina Smerghetto, quattro giorni fa, sempre all'ospedale di Mestre si è spento - confermano fonti sanitarie - nelle prime ore di stamane anche il papà di Ivan, Gianni Busso, 72 anni.

Anche lui era ricoverato all'ospedale di Mestre, dall'11 dicembre scorso, colpito da una grave forma del virus. I tre familiari sono deceduti uno dopo l'altro in soli 18 giorni.

(ANSA).