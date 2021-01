Covid: montagna bellunese protesta contro chiusure

(ANSA) - BELLUNO, 19 GEN - Da Malga Ciapela, sulle pendici della Marmolada, al lago di Alleghe, da Falcade a Zoldo e Selva di Cadore, le località turistiche e sciistiche dell'Agordino e dello Zoldano, sulle Dolomiti bellunesi hanno promosso oggi in contemporanea un falsh mob di operatori turistici e negozianti per chiedere certezze sui ristori del Governo, dato il prolungamento della crisi pandemica.

"Tutti uniti per dare voce al grave disagio che sta vivendo la montagna - dichiara una delle organizzatrici - e per sensibilizzare di fronte al disastro economico in cui versa la montagna con i suoi abitanti". Con le loro macchine hanno riempito i parcheggi destinati ad accogliere i turisti alla base dei impianti da sci, altrimenti vuoti a causa delle disposizioni del Dpcm, e con esse hanno composto gli slogan 'lavoro' e 'ristori'.

"Non possono arrivare i turisti pur con gli alberghi aperti, non arrivano ristori, ritardo nella cassa integrazione e la disoccupazione per molti è finita - fanno sapere - l'importanza dell'argomento filiera del turismo non va sottovalutata dietro ci sono intere famiglie".; (ANSA).