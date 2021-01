Padova, progetto linea2 tram al Ministero,città amplia rete

(ANSA) - PADOVA, 18 GEN - Si amplia la rete tramviaria di Padova. Il Comune ha presentato lo studio di fattibilità della linea tranviaria SIR2, inviandolo al Ministero per il finanziamento, e Smart (Sistema Metropolitano a Rete Tramviaria), il servizio di trasporto pubblico con il tram lungo le principali direttrici della città. Il progetto completa la rete del tram, che dispone già di una linea in direzione nord-sud, e ha avviato la realizzazione di un'ulteriore linea dalla Stazione al quartiere di Voltabarozzo, zona sud-est (SIR3).

Il piano generale prevede ben 8 linee di trasporto, identificate da altrettanti colori. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di ingresso in città fino al 25%, collegare i poli strategici dell'area urbana, ridurre le emissioni inquinanti e il rumore, moderazione il traffico, a vantaggio di una minore incidentalità. La rete tramviaria di Padova dovrebbe disporre a regime 55 mezzi in servizio, 69 fermate, per 83,5 km di lunghezza totale della rete, con 450 corse giornaliere e 7.990 persone trasportabili all'ora. (ANSA).