Palù (Aifa), penso che Ema darà approvazione ad AstraZeneca

(ANSA) - VENEZIA, 15 GEN - "Credo che il 29 gennaio Ema potrà approvare il vaccino AstraZeneca, anche se ha un'efficacia inferiore rispetto agli altri". Lo ha detto il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, parlando con i giornalisti a Marghera (Venezia). "Lo penso - ha aggiunto - perché bene o male la sua capacità può venire incontro alle esigenze della sanità pubblica. Costa poco, non ha bisogno della catena del feddo, e anche perché gli inglesi stanno facendo da cavia". Palù ha ricordato che "l'Fda ha chiesto un implemento di indagini perché AstraZeneca aveva fatto errori nella sperimentazione e nel controllo. In una certa coorte significativa di pazienti si erano accorti per errore che la prima dose dimezzata associata alla seconda produceva un effetto significativamente superiore, dal 60-65% al 90%, inspiegabile. Dopo si è visto che la popolazione di studio non era omogenea, i tempi erano diversi".

(ANSA).