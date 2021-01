Covid: Zaia, 14/o giorno di calo

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - "Siamo al 14/o giorno di calo". Lo afferma il Presidente del Veneto Luca Zaia. Nelle ultime 24 ore, ricorda, "abbiamo 128 ricoverati in meno, anche se il numero dei morti sono 101 in più". Zaia ha inoltre annunciato il Veneto dedicherà la partita di dosi del vaccino Moderna - la prima fornitura è giunta ieri - agli over 80. "Con Pfizer, Moderna e AstraZeneca che sarà valutato dall'Ema il 29 gennaio, - ha detto - pensiamo di chiudere la partita vaccinale per giugno". (ANSA).