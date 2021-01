Droga:stanza per consumo cocaina in casa,un arresto a Mestre

(ANSA) - MESTRE (VENEZIA), 13 GEN - Un uomo di Mestre (Venezia), T.F., 70 anni, è stato arrestato in flagranza nell'ambito di un'operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, assieme alla Polizia Locale di Venezia, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella terraferma veneziana.

Il blitz dell'Arma e della Polizia Locale è scattato al termine di una serie di controlli sui movimenti dell'uomo e degli acquirenti nel centro di Mestre, assieme alle segnalazioni sul territorio, che hanno consentito di risalire il canale dello spaccio andando a restringere l'area su cui concentrarsi, in una zona residenziale cittadina.

Notato il via vai di persone tossicodipendenti, è scattato il controllo nell'appartamento dell'uomo, dove sono stati scoperti due involucri con quasi 50 dosi di cocaina da un grammo ciascuno. Dall'armadio e negli altri locali, con l'aiuto dei cani antidroga della Polizia locale, sono state trovate altre sostanze. Un'ultima stanza era stata allestita come una zona di consumo per gli ospiti in transito, con piatti pieni di polvere bianca, cannucce, bicchieri, tessere per sminuzzare e spandere la polvere, tovaglioli per pulirsi. Oltre alla cocaina è stato trovato mezzo chilogrammo di sostanza da taglio, quasi 9.000 euro in contanti e strumenti per confezionare le dosi. (ANSA).