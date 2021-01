Vaccino: Zaia,in arrivo in Veneto prime dosi Moderna

(ANSA) - VENEZIA, 12 GEN - In Veneto partiranno a breve le vaccinazioni con le dosi di Moderna. "Un lotto di vaccini di Moderna sta arrivando. Calcoliamo che siano circa l'8% delle prime 100.000 dosi" ha annunciato il presidente Luca Zaia.

"Contiamo molto sul vaccino - ha aggiunto - è la via d'uscita e speriamo che risolva questa situazione". "Se dovessero esserci queste forniture di vaccini settimanali, come quelle registrate, potremmo vaccinare i veneti entro fine settembre. Gli over 70 saranno vaccinati entro aprile" ha concluso Zaia. (ANSA).