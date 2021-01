Digitale: Minsait (Indra) acquisisce 70% SmartPaper

(ANSA) - POTENZA, 12 GEN - Minsait, società di Indra, ha acquisito il 70% della SmartPaper, un'azienda nata in Basilicata oltre 20 anni fa e "specializzata in soluzioni e servizi digitali di gestione documentale".

L'accordo "consente a Minsait e a SmartPaper - è spiegato in un comunicato - di unire le forze nel mercato del Business process outsourcing (Bpo) di alto valore e complessità tecnologica, completando l'offerta di trasformazione digitale end-to-end e promuovendo la proiezione internazionale di questa area, con focus particolare sull'Europa e sull'America Latina".

Oltre alla partecipazione di Minsait Italia nel capitale di SmartPaper con quota 70%, l'accordo prevede l'integrazione delle sue consociate Smartest e Baltik, con sedi a Catelfranco Veneto (Treviso) e Liepaja (Lettonia). (ANSA).