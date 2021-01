Continua ondata freddo in Veneto, -25,2 nel Vicentino

(ANSA) - VENEZIA, 11 GEN - Prosegue l'ondata di freddo in Veneto, con temperature che scendono ben al di sotto dello zero nelle località montane, raggiungendo il record di -39,6 gradi alla Dolina di Campoluzzo, luogo sperduto sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), dove è presente un punto di rilevamento dell'Arpav, ma che presenta un particolare microclima.

Tra i paesi, i valori più significativi sono stati misurati ad Asiago (-19.3), Santo Stefano di Cadore (-18.8) e Feltre (-11.5). Tra le località normalmente più fredde della regione, le minime hanno toccato -22.2 gradi in Val Visdende, a Passo Cimabanche (-21.6), in Pian Cansiglio(-23.5) e nella Piana di Marcesina (-25.2). (ANSA).