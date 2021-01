ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, dati contagi in calo

(ANSA) - VENEZIA, 11 GEN - Sono in calo - come avviene però ogni lunedì - i dati del Covid in Veneto. Ma la vera partita per evitare che la regione, da arancione, finisca in zona rossa si giocherà nei prossimi giorni, quando il Governo fisserà le nuove regole per le fasce di rischio. "Con il Governo abbiamo discusso, ma siamo ancora nella fase del 'riscaldamento a bordo campo' per il nuovo Dpcm" ha detto il governatore Luca Zaia, dopo il confronto odierno tra Regioni e Palazzo Chigi. Le anticipazioni sul nuovo provvedimento farebbero escludere l'ingresso dei 250 contagi ogni 100.000 abitanti tra i criteri cardine per determinare il livello massimo di chiusura. "Con i colleghi delle Regioni - ha spiegato Zaia - abbiamo solo chiesto che i dati siano uniformi. Il ministro Speranza, e anche noi, abbiamo concordato sul fatto che l'incidenza dei positivi è un fatto scientifico, ma funziona se tutte le Regioni fanno tamponi nella stessa percentuale sulla popolazione". "Non si può paragonare chi come noi ne fa 60 mila al giorno con chi ne fa 400. E' difficile allineare dati così. Forse qualcuno si è spinto avanti con le dichiarazioni, ora farà marcia indietro", ha proseguito il Governatore, secondo il quale per la definizione dell'incidenza dei contagi "il numero assoluto non si deve mai prendere, non c'entra niente".

Dal bollettino odierno, intanto, sono arrivati dati in forte calo rispetto ai balzi di 3-4.000 contagi al giorno delle ultime settimane. I nuovi positivi in 24 ore sono stati 1.715, per un totale di 287.701 infetti dall'inizio dell'epidemia; i decessi 38, per un dato complessivo di 7.427. Ma già in serata l'aggiornamento del report riferiva di 101 morti in più, per un totale di 7.528.

E' una dinamica che non sorprende nei bollettini del lunedì, quando altre volte i dati sono apparsi in frenata, causa i normali ritardi nel caricamento durante il weekend. C'è però un altro segnale non negativo: la sostanzialmente stabilità degli ospedali, con 2.994 ricoverati (+2) nei reparti non critici, e 389 (stesso numero di ieri) nelle terapie intensive.

Non si placa invece la polemica a distanza tra la sanità veneta e l'ex consulente della prima campagna di tamponi, il prof. Andrea Crisanti. Lo scienziato - in una intervista a 'Repubblica' - ha messo in forte dubbio che la virulenza della seconda ondata possa essere spiegata con la cosiddetta 'variante inglese'. La storia del Veneto "investito dalla variante inglese del virus non è confermata, dubito che possa essere quella la causa del disastro" ha sostenuto. Aggiungendo che, dal documento prodotto dall'Istituto Zooprofilattico il 24 dicembre, si capirebbe che "la variante inglese non è stata veramente trovata". Al docente di microbiologia ha risposto il direttore generale della sanità del Veneto, Luciano Flor, affermando che sulla variante inglese "gli unici dati in Italia li ha L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Padova. Chi ha altri dati li renda pubblici" (ANSA).