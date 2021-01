Covid: Veneto, +3.100 contagi e 82 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 09 GEN - Sono 3.100 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, e 82 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. L'aggiornamento del totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale così a 283.819, quello dei morti a 7.345. Scende la pressione sugli ospedali, sia per quanto riguarda i ricoveri nei reparti non critici, 2.949 (-9), che quelli nelle terapie intensive, dove si trovano 380 pazienti (-7). (ANSA).