Stefanel: via libera da Mise a cessione a Ovs

(ANSA) - VENEZIA, 08 GEN - Il Ministero per lo sviluppo economico ha dato il via libera alla cessione degli asset Stefanel in amministrazione straordinaria a Ovs. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. Secondo quanto si è appreso dalle bozze del piano industriale, Ovs prevede l'apertura, nei prossimi tre anni, di una decina di nuovi negozi in Italia a marchio Stefanel e l'estensione del marchio nel segmento bambino con il lancio di "Stefanel Kids". (ANSA).