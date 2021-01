Covid: Zaia, ci rimettiamo per zona a giudizi Iss

(ANSA) - VENEZIA, 08 GEN - "Ci rimettiamo al giudizio dell'Istituto superiore della sanità nazionale per sapere in quale zona sarà il Veneto". Lo ha detto il presidente Luca Zaia, il quale ha osservato "che non sa ancora se la regione passerà in zona gialla o arancione". Zaia ha escluso la classificazione in zona rossa. "Qualsiasi sia la decisione - ha concluso -sarà determinante l'intervento dei ristori". (ANSA).