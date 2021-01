Covid: Veneto arancione; Zaia 'accettiamo decisioni Iss'

(ANSA) - VENEZIA, 08 GEN - "Come ho sempre sostenuto, al pari anche di tutte le altre Regioni, la decisione della classificazione in aree deve essere competenza esclusiva dell'autorità scientifica, che per noi è l'Istituto Superiore di Sanità. Prendiamo atto di questa nuova classificazione, che viene in un momento non facile per il Veneto, così come per l'Italia, l'Europa e il Mondo, messi a dura prova in queste ore". E' il commento del Presidente della Regione, Luca Zaia, sentito dall'ANSA poco dopo la diffusione delle nuove aree nelle quali sarà suddiviso il Paese per fronteggiare la diffusione del Covid, con il Veneto in quella arancione. (ANSA).