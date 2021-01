Sette arresti per incendi, estorsioni e spaccio

(ANSA) - VENEZIA, 04 GEN - I carabinieri di San Donà di Piave stanno eseguendo 7 misure cautelari a conclusione di un'inchiesta della Procura lagunare per incendi dolosi, estorsioni e spaccio di droga. All' operazione sono impegnati anche i militari delle Compagnie di Portogruaro, Mestre e Chioggia e del 4/o Battaglione "Veneto" e delle unità cinofile del Nucleo di Torreglia (Padova).

Le indagini, alle quali ha contribuito il Ros, sono iniziate dopo due atti intimidatori a San Donà, a gennaio e settembre 2020, nel corso dei quali erano stati incendiati due furgoni di una ditta nel settore dell'assemblaggio di minuterie metalliche.

I carabinieri hanno, tra l'altro, raccolto gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico degli indagati, individuando in un 48enne l'esecutore materiale degli incendi e in un 55enne il mandante per un vecchio credito mai onorato.

L'estorsione ha visto coinvolti altri indagati responsabili di gravi e pressanti minacce alla vittima. Nel corso dell'indagine si è appurata, inoltre, la presenza di un'altra persona, sottoposta a richieste di estorsione per un mancato pagamento di una partita di droga. (ANSA).