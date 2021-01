Covid: Brugnaro, Concerto Fenice dedicato a chi ha sofferto

(ANSA) - VENEZIA, 01 GEN - "Meraviglioso concerto del Teatro la Fenice! Grazie, Lo voglio dedicare a tutte le persone che hanno sofferto durante questa lunga crisi e a tutti quegli eroi, grandi e piccoli, che si impegnano per uscire dal tunnel e rilanciare il Paese". Così su twitter il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, commenta il concerto di Capodanno proposto oggi in diretta su Rai1 dall'orchestra e dal coro del teatro La Fenice, diretto da Daniel Harding.

Una edizione inconsueta per il classico appuntamento musicale del primo gennaio, senza la presenza del pubblico, per le norme anti-Covid, e con i musicisti tutti con mascherina (ad eccezione dei fiati) disposti in platea. Suggestiva l'installazione, con la riproduzione di una nave in costruzione, la chiglia allestita sul palco. L'orchestra e le voci soliste del soprano Rosa Feola e del tenore Xabier Anduaga hanno proposto una carrellata di brani dei grandi operisti italiani ed europei: da Mozart, con l'ouverture dalle Nozze di Figaro, alle classiche pagine verdiane dal Rigoletto e dal Trovatore, a Donizzetti, proseguendo con l'Intermezzo dalla Cavalleria rusticana di Mascagni, e l'immancabile finale con il brindisi 'Libiam ne' lieti calici'da Traviata. (ANSA).