Capodanno: Coldiretti,in Veneto spesi a tavola 140 mln(-32%)

(ANSA) - VENEZIA, 01 GEN - Per il cenone di fine anno i veneti hanno speso 140 milioni di euro per cibi e bevande. Un calo del 32% rispetto all'anno scorso a causa principalmente della chiusura di ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi per l'emergenza Covid, ma anche delle ridotte disponibilità economiche delle famiglie colpite dalla crisi. Lo afferma un'analisi di Coldiretti/Ive. in un solo giorno, il sistema della ristorazione e del food, secondo Coldiretti, avrebbe perso in Veneto circa 50 mln. Nonostante la boccata di ossigeno rappresentata dall'asporto e dalla consegna a domicilio, il crollo delle spese di fine anno - sottolinea l'organizzazione agricola - ha dato un colpo di grazia ai consumi alimentari degli italiani che nel 2020 scendono al minimo da almeno un decennio. (ANSA).