Terremoti: scosse causano frana in paese nel Veronese

(ANSA) - VERONA, 31 DIC - Sarebbe da collegare alle scosse verificatesi l'altro ieri con epicentro a Salizzole una frana che questa notte si è staccata da una collina a Costermano sul Garda (Verona), in località val dei Mulini.

"Questa mattina con la luce del sole - ha detto all'ANSA il sindaco, Stefano Passarini - ci siamo resi conto che è venuto giù in intero costone di collina, che fortunatamente ha solo sfiorato un ristorante, senza causare danni".

Per precauzione è stata evacuata dalla propria abitazione la famiglia proprietaria del ristorante, padre, madre e due figli.

L'amministrazione comunale, assieme ai tecnici del Genio Civile e della Provincia di Verona, ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco, ha proceduto a mettere in sicurezza l'area interessata dalla frana.

"Il Genio civile sta operando anche con i droni - ha spiegato Passarini - per verificare che non ci siamo altri punti di criticità. La frana, con un fronte della larghezza di due metri, ha anche bloccato il torrente che scorre a valle. Abbiamo avuto conferma dal geologo che questa frana è probabile conseguenza del sisma".

L'ultima delle scosse di terremoto che si sono registrate nel veronese è avvenuta ieri pomeriggio, con magnitudo 2.3, sempre nell'area tra Salizzole e Isola della Scala. (ANSA).