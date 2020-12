ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto,incidenza positivi cala a 5,70%

(ANSA) - VENEZIA, 30 DIC - Grazie alla possibilità di ricavare una sesta dose da ogni flacone del vaccino Pfizer, il Veneto potrà anticipare di circa una settimana la conclusione della fase 1 delle vaccinazioni, indicata originariamente tra il 21 e il 28 gennaio. Nel giorno che segna l'arrivo del secondo lotto - 44 mila le dosi che saranno inoculate al personale sanitario in prima linea entro domani - anche i numeri della pandemia sembrano meno preoccupanti.

"Stiamo osservando da più di qualche giorno una diminuzione dell'incidenza dei positivi - dice il Presidente del Veneto Luca Zaia- ora è del 5,70%". Nelle ultime 24 ore gli infettati sono 2.986 in più, dato che porta la cifra complessiva dei positivi al Covid da inizio pandemia a 249.075. I morti sono 112 in più, cifra che fa raggiungere un totale di 6.410 deceduti. Dal bollettino della Regione Veneto emerge poi che nelle ultime ore è sceso di 7 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (390 il totale).

Sulle ragioni del calo della virulenza del Covid, Zaia non azzarda ipotesi. "Non so se è dovuto alle restrizioni o al fatto che il virus circola di meno - sottolinea - ma i nostri grafici confermano un andamento diventato piatto". A fronte dell'attuale incidenza dei positivi del 5,70%, "la media nazionale al 27 dicembre - puntualizza - era del 12,48".

Il Governatore fornisce un dato inedito per far luce sul quadro complessivo della situazione. "I sintomatici a domicilio in Veneto sono 1.777 - dice - mentre i positivi a casa sono complessivamente 58.114".

Il Veneto è sempre in attesa della circolare ministeriale che dovrebbe chiarire quale tipo di test (molecolare e rapido) vada preso in considerazione tra i dati relativi ai 21 parametri che determinano le 'zone' colorate di appartenenza. Sulla questione esiste già una bozza di testo, conferma Zaia, all'esame in queste ore delle Regioni. (ANSA).