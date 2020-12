Rugby: 6 Nazioni donne; Padova sarà 'casa' delle azzurre

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Lo Stadio 'Plebiscito' di Padova tornerà ad ospitare la nazionale femminile di rugby nel Sei Nazioni 2021, diventando ufficialmente la casa delle azzurre per tutta la durata del torneo.

Lo ha stabilito il Consiglio Federale della Fir nella riunione del 22 dicembre, che ha assegnato alla Città del Santo i tre incontri interni che vedranno l'Italia femminile del ct Andrea Di Giandomenico debuttare nel torneo in casa contro la Francia nel fine settimana del 5/7 febbraio e, successivamente, tornare a Padova per i week-end del 26/28 febbraio contro l'Irlanda e del 12/14 marzo contro il Galles.

"Padova è una delle città simbolo del rugby italiano - commenta il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi -, dove tradizione, passione e competenza hanno sempre dato vita ad una miscela tradottasi in eventi di successo. Anche se oggi è difficile poter immaginare la presenza di pubblico sugli spalti del Plebiscito, attendiamo con entusiasmo di poter rivedere le azzurre in campo". (ANSA).